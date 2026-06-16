ことし2月のミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックなどで活躍した愛知ゆかりの選手に「愛知県スポーツ顕彰」が贈られました。 【写真を見る】ミラノ・コルティナ五輪で活躍スノーボード女子で“最年少金”の深田ら愛知県ゆかりの選手に「スポーツ顕彰」 国内外の大会で顕著な成績を収めた愛知ゆかりの選手に贈られる県のスポーツ顕彰。ことしは25人が選ばれ、このうちミラノ・コルテ