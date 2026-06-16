定年後の生活は、年金と貯金の2つの柱が頼りになります。どちらも潤沢であれば、不安はないですが、納得がいくほど貯金ができていない人もいます。また、年金の収入も、現役時代と比べれば、6〜7割になってしまいます。先々を考え「老後のための貯金をしたいけど、いくら貯金すればいいの？」など、疑問に思うこともあるでしょう。実際、どのくらい貯金が必要かどうかは、状況により、人それぞれです。今回は、内閣府の「令和6年度