俳優の土屋太鳳さんは6月14日、自身のInstagramを更新。声優の中尾隆聖さんとのツーショットを公開しました。【写真】土屋太鳳＆大物声優のツーショット「ずっと第一線で活躍されていて凄い方ですよね!!」土屋さんは「今日は、中尾隆聖さんと撮っていただいた写真を」とつづり、3枚の写真を投稿。映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』にパンタン役として出演する土屋さんと、ばいきんまん役の中尾さんの貴重なツーシ