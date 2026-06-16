長崎県対馬市の環境省対馬野生生物保護センターは１５日、同市美津島町濃部（のぶ）の国道３８２号周辺で、国の天然記念物ツシマヤマネコの子ネコ２匹を保護したと発表した。センターによると、保護された現場近くで５月３０日、交通事故に遭ったとみられる雌の成獣の死骸が見つかっており、この雌の子ネコの可能性があるという。２匹とも乳歯の状況などから離乳直後とみられ、健康状態に問題はない。センター職員が事故の現