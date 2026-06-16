記者会見に臨むアルゼンチンのスカロニ監督＝15日、カンザスシティー（AP＝共同）【カンザスシティー共同】1次リーグJ組第1戦で16日（日本時間17日）にアルジェリアと対戦する前回王者アルゼンチンのスカロニ監督が15日、カンザスシティーの試合会場で記者会見し「自信があり、非常にいい状態」としつつ「簡単な相手はいない」と気を引き締めた。1958年と62年大会を制したブラジル以来、史上3チーム目の大会2連覇を目指す。6大