一人旅で訪れたニュージーランドで留置場に入れられ、強制帰国となったことを明かしていた、人気セクシー女優の福田ゆあが16日までに自身のXを更新。あらためて一人旅の魅力をつづった。一方、ひろゆき氏らがセクシー女優の一人旅について見解を示したことについても「ごもっともだし」と理解を示した。福田は12日までのサブアカウント「ゆあちの夜更かし。」への投稿で「ニュージーランドの留置所入ってました」と告白。「入国の