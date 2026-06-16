「NISAの非課税枠を余らせるのはもったいない」と考え、毎月積極的に積立投資を行う人もいるでしょう。確かにNISAには運用益が非課税になる大きなメリットがあり、将来の資産形成に役立つ制度です。 しかし、その一方で生活費が不足し、クレジットカードに頼らなければならない状態になっている場合は注意が必要です。 では、NISAの積立を優先するあまり家計が苦しくなっている場合でも、そのまま続けるべきな