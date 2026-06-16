筆記試験も、校舎もないアメリカ発の大学に、世界の受験生の注目が集まっている。東大生作家の西岡壱誠さんは「授業はすべてオンライン。合格率はわずか1〜2％で、ハーバード大を上回る難関校として知られている」という。西岡さんの著書『へんな学部 令和ニッポンのユニーク学問最前線』（笠間書院）から紹介する――。※本稿は、西岡壱誠（著）、未来図編集部（監修）『へんな学部 令和ニッポンのユニーク学問最前線』（笠間書院