先日、近所への買い物で何気なく自転車を走らせていた時のこと。前方に実用車(いわゆるママチャリ)に乗った70代くらいの男性が走っていた。その男性が交差点に近づいた時、不意に左手がハンドルから離れ、左方向を指し示した。ハンドサイン(手信号)だ。後方にいた自動車(同じく左折のためウィンカーを出していた)はスピードを下げ、左折する自転車の妨げにならないよう配慮した。結果、男性はスムーズに左折を終えることができた。