舞台「成瀬は天下を取りにいく」が7月4日（土）から上演される。本屋大賞をはじめ数多くの文学賞を受賞し、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了した、シリーズ累計発行部数210万部を突破する大人気小説『成瀬あかりシリーズ』。初の舞台化となる本作では、『成瀬は天下を取りにいく』と続編『成瀬は信じた道をいく』を基に描く。成瀬を演じるのは、初の単独主演舞台となる山下美月。山下に役への思いや役