スキンケア発想の保水美容液ヘアケアブランド「エイトザタラソ」から、新ライン「SR シルキー＆リファイン」が登場しました。髪の艶不足や乾燥によるうねりに着目し、独自開発の超高圧処理シルク²をシリーズ初配合。海洋由来の美髪成分⁴とシルク由来成分*⁵を組み合わせた処方で、毛先までなめらかなシルク髪®*³へ導きます。毎日のヘアケアで、思わず触れたくなる艶髪を目指したい方にぴっ