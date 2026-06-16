【ヒューストン共同】サッカーW杯北中米3カ国大会で、審判員の一人がテレビに映った際、親指と人さし指で輪をつくる「OK」サインとみられるジェスチャーをしたとして物議を醸している。OKサインは白人至上主義のシンボルとしても使われており、この審判の出場停止を求める声が上がっている。欧米メディアが伝えた。問題になっているのは、14日に米南部テキサス州ヒューストンで行われた1次リーグのドイツ対キュラソー戦。スポ