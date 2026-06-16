ヘット・ロー宮殿で館長から説明を受けられる天皇陛下＝15日、オランダ・アペルドールン（代表撮影・共同）【アペルドールン共同】オランダを公式訪問中の天皇陛下は15日午後（日本時間同日夜）、アペルドールンのヘット・ロー宮殿を視察された。隣接する王室の離宮ヘット・アウデ・ロー城に滞在している。宮殿は17世紀にオランダ総督ウィレム3世が別邸として建て、現在は博物館として公開されている。陛下は正面玄関から前庭