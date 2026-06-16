サッカー女子で日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する塩越柚歩（２８）が結婚式に出席した姿を公開。ピッチ上とは雰囲気一変の姿が反響を呼んだ。「素敵な結婚式に呼んでいただきました。幸せのお裾分けをありがとうそして改めておめでとう」とつづり「お呼ばれドレス」と黒のドレス姿を投稿した。コメント欄などでは「ドレスも似合いますね」、「ゆず、可愛い！し、美しい！」、「主役のような美しさ」との声が寄せら