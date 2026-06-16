全面進化した最新の軽バン三菱自動車工業（以下、三菱）は、2026年5月28日に軽商用バン「ミニキャブバン」の一部改良モデルを発表し、同日に発売を開始しました。ミニキャブは1966年に初代が誕生した、長い歴史を持つ軽自動車です。2014年に販売を終了した6代目までは三菱の自社製造でしたが、7代目以降はスズキ「エブリイ」のOEM供給を受けています。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これが三菱の新「軽バン」です！ 画像を