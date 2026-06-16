NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月17日放送の第58話では、見習い生6人が学生生活最後に横浜へ出かけることになる。 参考：『風、薫る』“安”早坂美海の縁談＆見習い生たちの進路はどうなる？揺れる女性たちの未来 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 直美（上坂樹里）が環（英茉）の様子がおかしいことに気づいた