私はメグミです。夫のユウジとのあいだには、現在小2の息子・カイトがいます。カイトは優しい子に育ってくれて、私はとても嬉しいかぎり。大きな悩みもなく毎日を過ごしています。ところが最近になって少しだけ気になるところが出てきました。それはカイトの価値観のこと。カイトは活躍している女性を褒めるときに、「女なのにすごい」と口にするのです。ユウジもそんなことを言うタイプではありません。ひょっとしたら学校やテレ