米国男子ツアー「RBCカナディアンオープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹のビフォーアフター今大会でツアー初優勝を遂げた36歳のバド・コーリー（米国）が500ポイント（pt）を獲得。前週の56位から28位にジャンプアップした。3人が出場した日本勢では、中島啓太が大会を20位タイでフィニッシュ。14ランク上げて143位とした。金谷拓実は同29位タイで