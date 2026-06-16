米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【写真】これは必見！渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ今大会でともにツアー初優勝を遂げたジーナ・キムとヤナ・ウィルソン（ともに米国）が410ポイント（pt）ずつを獲得。それぞれ118→28位（今季通算477.1433pt）、102→27位（同504.907pt）にジャンプアップした。3年連続のペアで5位タイに入った渋