落語家の月亭方正（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの今田耕司（60）とともに妻・あやさんと次女・来蘭（らら）さんが写る集合ショットを公開した。【写真】「親子ってここまで似るもんなんですね」月亭方正が公開した妻＆次女との“顔出し”集合ショット方正の家族と今田が会うのは“10年ぶり”だといい、方正は「時の流れは本当に早いです」と久しぶりの再会に感慨深い様子。グッドポーズやピースサ