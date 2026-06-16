二点吊り子スイングが飛距離を出す物理的な理由 プロがハンドファーストで飛ぶのは二点吊り子だから 二重振り子運動では、ヘッドは最下点で最速になります。最下点は手の真下。ハンドファーストで当てるということは最下点の手前で当てる、つまり、最速ではないところで当てることになりますから、振り子でハンドファーストにしたら飛ばないということになります。 なぜプロがハンドファーストでも