10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（iii）文化的伝統や文明の存在に関する証拠を示す遺産】 「アテネのアクロポリス」世界一有名な神殿、いまだ修復中！ 紀元前750年頃のギリシャでは、各地でアクロポリス（高い丘の上の都市）を中心にポリス（都市国家）が形成され、互いに競い合いました。中でも