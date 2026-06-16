更年期症状と間違えやすい病気に注意 不調があれば、まずは婦人科に相談を 更年期に現れる体や心の症状、もしくは外見の変化は、本当に更年期だけが理由なのでしょうか。実は、この年代の女性がかかりやすい病気でも更年期症状と似た症状が現れる場合があり、自分で判断するのは危険です。 最も間違えやすいのが「甲状腺疾患」。中高年の女性が多く発症する疾患で、のどのあたりにある甲状腺から分泌されるホルモンの異