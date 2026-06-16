日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2890（-12.5-0.43%） ホンダ1442（-16-1.10%） 三菱ＵＦＪ3236（-6-0.19%） みずほＦＧ7761（-32-0.41%） 三井住友ＦＧ6494（-25-0.38%） 東京海上7285（-16-0.22%） ＮＴＴ147（+0.4+0.27%） ＫＤＤＩ2716（-2-0.07%） ソフトバンク209（-1.2-0.57%） 伊藤忠1891（-16-0.84%）