【本日の見通し】ドル円の地合いはしっかり、この後は日銀金融政策決定会合待ち 昨日の市場でドル円は米国とイランとの合意報道で東京朝にドル安となり、159.74円を付けた。すぐに反発し、東京昼前に160円台を回復。その後、朝の急落前の水準まで戻る展開となった。海外市場では160.00円前後がサポートとなり、NY市場では160.40円を付けている。 世界的な株高の動きがリスク選好の円安につながり、ドル円の支え