東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.34高値160.40安値159.74 161.24ハイブレイク 160.82抵抗2 160.58抵抗1 160.16ピボット 159.92支持1 159.50支持2 159.26ローブレイク ユーロドル 終値1.1590高値1.1622安値1.1569 1.1671ハイブレイク 1.1647抵抗2 1.1618抵抗1 1.1594ピボット 1.1565支持1 1.1541支持2 1.1512ロ&#12