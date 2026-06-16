音のよいスリラーを求めていたら、こんなことに…… マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画「Michael／マイケル」が6月12日より全国公開されました。この機に、もう一度マイケル・ジャクソンの音楽に触れてみよう、それもレコードで聴いてみようという方も多いのでは？ ということで、1億枚売れたとも言われているアルバム「スリラー」の中から、イチバン音の良い「スリラー最強王決定戦」を開催したい