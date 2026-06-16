全日本プロレスは１６日までに６・１８後楽園ホール大会のすべての席種が完売したことを発表した。メインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗とチャンピオン・カーニバルを初制覇した挑戦者・鈴木秀樹が激突する大会。チケットは指定券が完売し立見券を緊急発売したが今月１２日に完売した。全日本プロレスは「全席完売のため、当日券の販売はございません」と告知した。◆６・１８後楽園全対戦カード▼三冠ヘビー級選手