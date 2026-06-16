ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１６日、５大会連続Ｗ杯に臨んでいるサッカー日本代表のＤＦ長友佑都（３９）が付けているワッペンについて報じた。番組では長友のユニホームの袖部分に日本代表の中で唯一「ＬＥＧＡＣＹＮＡＧＡＴＯＭＯ」と入ったワッペンがあることを紹介。これはＷ杯５大会以上で代表メンバー入りした選手だけに付与される「レジェンドのみに与えられた栄光の証しなんです