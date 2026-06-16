◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組サウジアラビア―ウルグアイ（１５日、マイアミ競技場）ＦＩＦＡランク１６位のウルグアイ代表は、初戦で同６１位のサウジアラビア代表と対戦し、前半を０―１で折り返した。格下相手に終始主導権を握り続け、決定機を多く作ったが、サウジアラビアの粘り強い守備によって、得点までは結びつかなかった。前半３８分には２度のコーナーキックからピンチを招いたが、５大会連続出場のＧＫ