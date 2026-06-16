岸和田競輪場のG1「パールカップ」が開幕する。太田りゆ（31＝埼玉）が威風堂々、岸和田入りだ。目下、3場所連続完全V。絶好調で大舞台へと乗り込む。「確実に期待に応えられるように一走一走をしっかり走ってきた。戦法を固定せず前でも後ろでも中団でも何でもできるようにしている」骨折明けから、調整方法、戦い方などを模索し、新たな自分を発見すべくチャレンジしてきた太田。ここに来て、それもついに完成したか。迷