○経済統計・イベントなど １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・固定資産投資 １１：００中・不動産開発投資 １３：３０豪・豪中央銀行が政策金利発表 １８：００独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査 １８：００ユーロ・ＺＥＷ景況感調査 ２１：３０米・輸出入物価指数 ２１：３０米・住宅着工件数 ２１：３０米・建設許可件数 ※日・日銀金