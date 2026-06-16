１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円３４銭前後と前週末と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円８４銭前後と同５０銭弱のユーロ高・円安だった。 米国とイランが戦闘終結で合意したことを受け、この日の東京市場では一時１５９円７０銭台までドル安・円高が進んだものの、海外市場では今後公開される覚書の詳細を見極め