7月2日よりNetflixで世界独占配信される小栗旬主演のNetflixシリーズ『ガス人間』の新キャストとして、青木崇高、酒向芳、岡部たかし、ピエール瀧、野村周平、中島歩、松浦祐也、こばやし元樹、賀来賢人、髙嶋政宏、森川葵、原日出子、中野英雄、夏川結衣の出演が発表された。 参考：小栗旬主演『ガス人間』メイン予告公開日本映像作品初の東京駅前全面封鎖での撮影も 本作は、1960年に公開された東