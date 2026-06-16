１６日の東京株式市場はＡＩ・半導体主力株を中心に根強い買いが続きそうだ。日経平均株価は前日に歴代２位となる３３００円弱の上げ幅で６万９０００円台に歩を進め初の７万円台を視界に捉えており、この大台ライン突破を巡る思惑が錯綜している。目先スピード警戒感は強いもののショート筋の買い戻しが浮揚力となり、頑強な地合いが想定される。前日の欧州株市場は高安まちまちながら、ドイツの主要株価指数である