私たちが「一生のうちにスマホを見る時間」は、平均で14年以上。そんな衝撃的な事実に向き合い、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した話題の1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付けるスマホの落とし穴と対策ついて解説します。知らないうちに見ているスマホ時間の多くは、「ほんの小さな操作」でできています。朝起きて、少