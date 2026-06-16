ちょっと暑く感じるオフィスでは、なぜか頭がぼんやりする。タイピングが遅くなる。いつもなら気づくミスを見落としてしまう――。その原因は、職場の「暑さ」や「湿度」にあるかもしれない。仕事のパフォーマンスを守るために、夏のオフィスで何を整えればいいのか。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『体力がすべて』。いまある体力を、どのように伸ばし、配分するのかを説いた本書から、一部を抜