J１の京都サンガF.C.は６月15日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表した。クラブの公式サイトによれば、コンセプトは『覚悟を、紫に。』。詳細を次のように説明している。「シーズン移行初年度となる2026-27シーズンは原点回帰の意味も込め、エンブレムに使用している“クラブカラーの紫”を全身に採用し、このシーズンにかける決意を表現。シンプルなデザインのなかに宿るのは、燃える挑戦の心。気持ちを新たに、