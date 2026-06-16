― ダウは468ドル高と7日ぶりに史上最高値を更新、米イランの戦闘終結に向けた合意を好感 ― ＮＹダウ 51671.03 ( +468.77 ) Ｓ＆Ｐ500 7554.29 ( +122.83 ) ＮＡＳＤＡＱ 26683.94 ( +795.10 ) 米10年債利回り4.476 ( -0.006 ) ＮＹ(WTI)原油 80.75 ( -4.13 ) ＮＹ金 4351.6 ( +112.8 ) ＶＩＸ指数16.20 ( -1.48 ) シカゴ日経225先物 (円建て)69790 ( +390