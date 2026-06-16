中国のSNS・小紅書（RED）に「日本から（中国に）帰国したことを後悔している」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者の女性は「日本でそのまま就労ビザを更新しなかったことを本当に後悔している。当時はまだ若く、日本でそれなりに働いてきたし、そろそろ中国に帰ってもいいだろうと思っていた。でも、まさか帰国後の生活が、日本にいた頃の3分の1にも満たないものになるとは思わなかった」とつづった。女性によると、20