広島は16日の日本ハム戦が今季交流戦最終戦となる。13、14日の楽天戦はともに完封勝利。16日も勝ち3連勝となれば3月27〜29日の中日戦以来今季2度目。3戦連続完封なら24年7月17日DeNA戦から同20日阪神戦以来2年ぶり8度目の球団タイ記録。交流戦では初めてとなる。先発は斉藤優汰。苫小牧中央から22年ドラフト1位で入団した4年目右腕だ。1軍登板は今季初だが2軍では7試合で2勝0敗、防御率2・42の成績を残している。直近6月9日の