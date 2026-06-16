【天気】北海道〜中国地方は晴れるでしょう。にわか雨もなく、洗濯日和になりそうです。四国と九州北部は雲が多く、午後は雨が降るところがあるでしょう。九州南部と沖縄は雨で、激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水や落雷などに注意してください。【日中の気温】西日本は15日（月）と同じくらい、東日本と北日本は15日（月）より少し高くなりそうです。鳥取は31℃、福島や京都は30℃と真夏日になるでしょう。15日（月