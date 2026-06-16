才木が16日の西武戦で6勝目を狙う。前回9日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）は、2日連続のスライド登板ということもあり、3回で3本塁打を浴びて5失点KO。中6日で汚名返上のマウンドになる。今季は11試合に登板し、防御率3・69。昨季まで2年連続シーズン防御率1点台の右腕にとっては不本意な数字だ。だが、甲子園では5試合で1・03、甲子園以外では6試合で6・99と極端な開きがある。自身4試合ぶりとなる得意の甲子園