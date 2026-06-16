「帰ってきたぁ〜」お笑いタレントの有吉弘行が、無名時代の“ユーラシア大陸横断ヒッチハイク”を振り返った――。有吉弘行○『電波少年』過酷ロケの苦い思い出14日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)に出演した有吉。1990年代に放送された日本テレビ系『進め! 電波少年』の“ユーラシア大陸横断ヒッチハイク”の話題になり、「香港からロンドンまで、190日間かけてヒッチハイクしたのよ」と説明。