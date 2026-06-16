人生の先輩である40代以上の職場の先輩や親世代は、若い頃のボーナスの使い方についてどう考えているのでしょうか。年に数回のビッグイベントであるボーナスの支給。何に使うかを計画している時間は楽しいものですが、自由に使えるまとまったお金だからこそ、一歩間違えると後から手痛い反省をすることになりかねません。人生の先輩である40代以上の職場の先輩や親世代は、若い頃のボーナスの使い方についてどう考えているのでしょ