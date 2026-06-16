朝食は、一日の代謝を左右する重要な食事です。しかし、選び方によっては、知らないうちに太りやすい状態を招くこともあります。今回のテーマは、「太りにくい体をつくる朝食習慣」です。糖質に偏った“飲む朝食”は要注意菓子パンと甘いカフェオレ、フルーツジュースだけ、顆粒スープだけ──こうした“手軽な朝食”は、糖質や脂質に偏りやすい一方で、食物繊維やタンパク質が不足しがちです。中路先生によると、このような食事は