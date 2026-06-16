高島誠トレーナーが解説…ゴロ捕球における「両手の割れ」の重要性守備において、ゴロ捕球からの送球が「安定しない」と悩む少年野球の選手は多い。闇雲にスピードを上げて握り替えようとしても、正確な送球には結びつかない。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、捕ってから素早く投げるための“握り替えの考え方”を解説している。素早い送球を目指すあまり、ゴロを捕球した後のグラブの扱い方