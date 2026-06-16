1次リーグH組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグH組のカーボベルデが15日（日本時間16日）、米アトランタでスペインと対戦。格上の猛攻をしのぎ、0-0で歴史的な勝ち点1をゲットした。大活躍の40歳GKは、インスタグラムのフォロワーが爆増した。国の面積は滋賀県と同程度、人口は鹿児島市と同等の約60万人。W杯初出場のカーボベルデが歴史的な一歩を刻んだ。FIFAランク67位ながら、同2位と格上のスペインと0-0ドロ