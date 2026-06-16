オランダと2-2ドローサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。今大会ではユニホームに新制度が導入されており、気づいたファンから様々な声が上がった。日本は今大会の初戦として強豪オランダと激突。2度リードを許す苦しい展開ながら、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。W杯初出場だった中村