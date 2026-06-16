長く一緒にいる相手ほど、「これくらい分かってくれるはず」と期待してしまいがちですよね。しかし、身近だからこそ噛み合わず、なんとなくモヤモヤが残ることも多いものです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 なんでも「ふーん」の夫 結婚して7年、夫婦仲は悪くないほうです。しかしここ数年、夫との会話になんとなく虚しさを感じるようになりました。 夕飯時に話しかけても、夫の返事はいつも「ふ